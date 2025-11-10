Ценности
14:16, 10 ноября 2025Ценности

Тейлор Свифт вышла в свет в бриллиантовых украшениях за сотни тысяч рублей

Американская певица Тейлор Свифт вышла в свет в ожерелье за 521 тысячу рублей
Екатерина Ештокина

Фото: North Woods / BACKGRID / Legion-Media.com

Американская певица и автор песен Тейлор Свифт вышла в свет в украшениях за сотни тысяч рублей. Соответствующий материал публикует Page Six.

Папарацци запечатлели исполнительницу с женихом Трэвисом Келси в популярном нью-йоркском баре. Для данного случая исполнительница выбрала серые брюки за 128 тысяч рублей и черное боди за 154 тысячи рублей.

Образ дополнили два дизайнерских ожерелья с бриллиантами Audry Rose за 6440 долларов (521 тысяча рублей) и 7800 долларов (631 тысяча рублей), а также обручальное кольцо Louis Vuitton за 3950 долларов (320 тысяч рублей).

Ее избранник, в свою очередь, надел свободные брюки цвета хаки и черный свитер.

В августе пупок Тейлор Свифт взорвал интернет. Пользователи обратили внимание на открытый живот Свифт, вспомнив о ситуации в 2015 году, когда знаменитости пришлось доказывать, что у нее на самом деле есть пупок.

