Залужный: Киев не пойдет на замаскированную под договоренности с РФ капитуляцию

Действующий посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный высказался о дипломатическом урегулировании конфликта с Россией.

«Для Украины дипломатия в военное время стала такой же важной, как и стратегия на поле боя», — заявил он. По словам Залужного, с первых дней специальной военной операции (СВО) «украинские офицеры и дипломаты работали бок о бок, чтобы обеспечить поддержку, оружие и санкции».

По словам экс-главкома ВСУ, и военная стратегия, и дипломатия требуют выносливости, дисциплины и единства. В связи с чем он призвал лучше обучать украинских переговорщиков.

Вот почему Украина должна обучать своих переговорщиков с такой же строгостью, что и солдат Валерий Залужный посол Украины в Великобритании

В частности, считает Залужный, украинским дипломатам необходимо обладать психологической устойчивостью и знанием «методов противника», чтобы «сохранять инициативу» в переговорах и не позволять Москве «диктовать темп или условия».

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

При этом Залужный заявил, что Киев не отвергает дипломатического разрешения конфликта, но готов пойти на него только при соблюдении ряда условий.

Мы не отвергаем мир. Мы отвергаем капитуляцию, замаскированную под мирные договоренности Валерий Залужный посол Украины в Великобритании

В частности, указал дипломат, одним из интересов Киева является восстановление контроля над утраченными в ходе конфликта территориями. Также Украина хочет гарантий безопасности. Альтернативные условия заключения мира стали бы «предательством украинцев», заявил Залужный. В противном случае Киев продолжит воевать.

Украина будет бороться на всех фронтах — военном, политическом и дипломатическом Валерий Залужный посол Украины в Великобритании

При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что победой для Киева станет сохранение хотя бы каких-то территорий.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Василий Кашин раскрыл главную стратегию ВСУ в борьбе с Россией. По его словам, Киев сделал ставку на максимальный ущерб экономике РФ и последующую усталость россиян от продолжающихся боевых действий.

Кашин пояснил, что эта стратегия включает в себя удары по российской энергетике, санкционное давление и попытки эскалации на других направлениях. При этом, отметил аналитик, она согласована с союзниками Киева.

«Но четких перспектив выхода из позиционного тупика у Вооруженных сил Украины нет», — заверил эксперт.

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Чешский аналитик Штепан Котрба ранее объяснил нежелание президента Украины признать поражение в конфликте.

«Зеленский не хочет потерпеть фатальное поражение, так как для него это конец. Он понимает, что не переживет капитуляции», — заявил эксперт. По его словам, украинский лидер нуждается в перемирии, так как оно позволит «пополнить резервы, запасы боеприпасов, найти людей и перегруппировать силы». Однако, уверен Котрба, Зеленскому не предоставят время для этого.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, в свою очередь, полагает, что Зеленского заменят, когда он не будет устраивать ни США, ни Европу. По словам политолога, на сегодняшний день украинский лидер полностью отрабатывает все задачи, которые ему были поставлены.