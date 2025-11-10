В Белгороде наградили поймавших обвиняемого в убийстве и изнасиловании

Гладков сообщил о награждении военных, поймавших Кострикина

Военных, поймавших обвиняемого в убийстве и изнасиловании рядового Алексея Кострикина, наградили. Об этом со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова сообщает ТАСС.

«Хотел сказать спасибо нашим военнослужащим, представителям министерства обороны, которые дислоцированы на территории Белгородской области. (...) Благодаря мужеству, ответственности и бдительности военнослужащих, которым мы сегодня хотели сказать спасибо, негодяй задержан», — сказал глава региона.

Отмечается, что военнослужащих наградили благодарственным письмом губернатора за личную отвагу, проявленную при защите жителей региона.

По версии следствия, в октябре Кострикин, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, расправился с владельцем дома, а потом изнасиловал его жену и скрылся с места преступления. Его поймали в течение нескольких часов.

5 ноября появилась информация о его задержании. На опубликованных кадрах виден лежащий на земле мужчина, а также красное пятно рядом с ним.