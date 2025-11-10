Спорт
18:01, 10 ноября 2025

В Госдуме оценили запрет трансгендерам участвовать в Олимпиаде

Журова: МОК устроил эксперимент над спортсменами в погоне за толерантностью
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о запрете Международного олимпийского комитета (МОК) трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) на участие в летних и зимних Олимпийских играх. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее мнению, подобное решение было необходимо принять давно. «Сменилось руководство Международного олимпийского комитета, наверное, сменилось и понимание этой ситуации в мире. У МОК был странный эксперимент. В погоне за толерантностью, как они считали, МОК допустил определенные ошибки» — заявила Журова.

Она добавила, что такой категории спортсменов гуманнее всего было организовать отдельный формат соревнований. Однако этого не произошло, из-за чего пострадали и сами трансгендеры, и обычные спортсмены.

Ранее сообщалось, что МОК может огласить запрет на участие трансгендерам в Олимпиаде во время зимних Игр-2026. Они пройдут в феврале в Италии. На данный момент решение о допуске таких спортсменов самостоятельно принимают международные федерации по видам спорта.

    Все новости