В Кремле прокомментировали отсутствие Лаврова на публичных мероприятиях

Песков: Лавров активно работает и примет участие в публичных мероприятиях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров активно работает и примет участие в ближайших публичных мероприятиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Сергей Викторович продолжает работать, работать активно. Эти все сообщения абсолютно ложны, не надо на них обращать внимания, все нормально. Когда будут соответствующие мероприятия публичные, тогда вы увидите министра», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о том, что глава МИД России Сергей Лавров якобы впал в немилость, заявив, что они не соответствуют действительности.