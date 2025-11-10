Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:55, 10 ноября 2025Мир

В Кремле прокомментировали отсутствие Лаврова на публичных мероприятиях

Песков: Лавров активно работает и примет участие в публичных мероприятиях
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров активно работает и примет участие в ближайших публичных мероприятиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Сергей Викторович продолжает работать, работать активно. Эти все сообщения абсолютно ложны, не надо на них обращать внимания, все нормально. Когда будут соответствующие мероприятия публичные, тогда вы увидите министра», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о том, что глава МИД России Сергей Лавров якобы впал в немилость, заявив, что они не соответствуют действительности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Близкий друг Зеленского покинул Украину перед обысками. Его называют «кошельком» президента и смотрящим за энергетикой страны

    Уехавшая в Европу юмористка раскрыла удививший ее факт

    Пес спас мальчика от нападения леопарда

    Ким Кардашьян описала результат сдачи экзамена по юриспруденции фразой «я была так близка»

    Популярный российский сервис масштабно обновился

    Серийных похитителей собак для ресторанов Москвы задержали

    В России отреагировали на отключение света во время интервью Зеленского

    Российские производители электроники попросили платить заранее

    Врач рассказала об изменениях в организме после включения в рацион одного яблока в день

    В Подмосковье обнаружили тело убитой 28 лет назад девочки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости