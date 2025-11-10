Депутат Госдумы Вассерман перестал носить жилет из-за напряженной работы

Участник телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман перестал носить культовый жилет из-за напряженной работы. Об этом пишет НСН.

По словам депутата Госдумы, сейчас он не располагает временем на спонтанные прогулки, в связи с чем политический деятель отказался от привычного предмета гардероба.

Меня часто спрашивают, почему я перестал ходить в разгрузочном жилете. Потому что у меня сейчас практически нет времени на какие-то свободные прогулки без четкого плана. Поэтому разного рода непредвиденных обстоятельств у меня стало гораздо меньше, не нужно таскать с собой много всякого Анатолий Вассерман депутат Госдумы

В то же время Вассерман признался, что у него практически не бывает отпусков. «С отпусками сложно, хотя формально они предусмотрены. Довольно часто в отпускное время происходят непредвиденные обстоятельства, на которые надо реагировать. Но я к этому привык, потому что я еще и телеведущий и на радио тоже. У меня отпусков не было еще до того, как я стал депутатом. В целом загрузка большая, признаю. Кто с нагрузками не справляется, в депутаты не идут», — заключил он.

В сентябре 2023 года в Госдуме сравнили стиль Анатолия Вассермана и Иосифа Сталина. Политический деятель в разговоре с журналистами обсудил дресс-код в Госдуме и заявил, что на самом деле никакого регламента о внешнем виде для депутатов не существует.