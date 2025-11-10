Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:06, 10 ноября 2025Путешествия

Власти Италии назвали возможные случаи выдачи мультивиз россиянам после запрета ЕК

МИД Италии будет выдавать многократные визы россиянам в исключительных случаях
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)
СюжетВизы в Европу:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Власти Италии сообщили, в каких случаях смогут выдавать мультивизы туристам из России после запрета Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель МИД страны отметил, что государство естественным образом будет соблюдать решение комиссии, и назвал возможные эпизоды выдачи многократных документов на въезд россиянам исключительными. Предоставление подобных виз должно быть должным образом обосновано итальянской стороной, а заявителю необходимо продемонстрировать свою особую добросовестность и надежность в соответствии с визовым кодексом.

Материалы по теме:
Евросоюз готовится ужесточить въездные правила для россиян. Граждане РФ могут лишиться доступа к одному виду виз
Евросоюз готовится ужесточить въездные правила для россиян. Граждане РФ могут лишиться доступа к одному виду виз
6 ноября 2025
«Привилегия, а не право». В Европе объявили о запрете выдачи россиянам новых многократных виз
«Привилегия, а не право». В Европе объявили о запрете выдачи россиянам новых многократных виз
7 ноября 2025

7 ноября в Европе объявили о запрете выдачи новых многократных виз россиянам. В ЕК объяснили такое решение тем, что граждане России должны подвергаться более тщательной проверке перед выдачей документов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» объявил форс-мажор на одном из крупнейших в мире месторождений нефти. Компания может полностью выйти из проекта

    В США заметили ядерный ответ «Буревестнику»

    Пашинян вспомнил лозунг «Ленин, партия, Горбачев»

    В посольстве страны Европы пообещали выдавать россиянам туристические визы

    Россиянка с сожителем получили 36 лет колонии за изнасилование и истязание дочери

    В Госдуме допустили отключение России от мирового интернета при вмешательстве в выборы

    Обвиняемого в подрыве многоквартирного дома в Тульской области отправили в СИЗО

    Группа «Тутси» неожиданно охарактеризовала песни Кадышевой

    Звезду «Мстителей» обвинили в домогательствах

    Объявлено об угрозе для Зеленского из-за ситуации с его «кошельком»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости