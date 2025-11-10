Власти Италии назвали возможные случаи выдачи мультивиз россиянам после запрета ЕК

МИД Италии будет выдавать многократные визы россиянам в исключительных случаях

Власти Италии сообщили, в каких случаях смогут выдавать мультивизы туристам из России после запрета Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель МИД страны отметил, что государство естественным образом будет соблюдать решение комиссии, и назвал возможные эпизоды выдачи многократных документов на въезд россиянам исключительными. Предоставление подобных виз должно быть должным образом обосновано итальянской стороной, а заявителю необходимо продемонстрировать свою особую добросовестность и надежность в соответствии с визовым кодексом.

7 ноября в Европе объявили о запрете выдачи новых многократных виз россиянам. В ЕК объяснили такое решение тем, что граждане России должны подвергаться более тщательной проверке перед выдачей документов.