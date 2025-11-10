Захарова: «Би-би-си» сфабриковала историю с Бучей, как и подделала речь Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на скандал с отставкой гендиректора британской телерадиокорпорации «Би-би-си» на фоне сообщений о том, что телеканал подделал речь президента США Дональда Трампа. Комментарий дипломата приводит «Взгляд».

По словам Захаровой, «Би-би-си» точно так же «отредактировала», а в действительности сфабриковала историю с событиями в городе Буча. Среди прочего, как заявила дипломат, британская медиакомпания распространяла фейки относительно России про Сирию и придумывала «невероятные истории» про российских болельщиков в преддверии Олимпиады в Сочи.

«На них («Би-би-си» — прим. «Ленты.ру») клейма ставить негде», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Би-би-си» Тим Дэйви решил уйти в отставку после скандала, возникшего из-за того, что телеканал сфальсифицировал речь Трампа, которую политик произнес в 2021 году. В отставку также подала генеральный директор отдела новостей Дебора Тернесс.

О том, что «Би-би-си» отредактировала речь Трампа, заявила газета The Telegraph. Уточнялось, что из-за внесенных правок у зрителей создавалось впечатление, что политик поощряет беспорядки на Капитолийском холме.