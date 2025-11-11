Дачники спасли запутавшихся в сетях лебедей от браконьеров

В Самарской области дачники спасли четырех лебедей от смерти

В Самарской области жители дачного поселка спасли лебедей, попавших в беду. Об этом сообщает информационный портал sovainfo.ru.

Во время сезонной миграции птиц дачники заметили четырех лебедей, которые остались на водоеме и не могли продолжить путь на юг из-за браконьерских снастей. Местные жители оперативно организовали спасательную операцию. Они добрались до лебедей, запутавшихся в сетях, на надувной лодке, и освободили их из пластикового плена.

Спасатели действовали в соответствии с инструкциями специалистов департамента охоты и рыболовства, передававших рекомендации по телефону в режиме реального времени. Все лебеди смогли благополучно продолжить перелет в теплые края.

Ранее в поселке Прибрежный Братского района местные жители обнаружили на льду водоема ослабленную цаплю, которая не смогла самостоятельно улететь. Птицу удалось забрать со льда и спасти.