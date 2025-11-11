Россия
10:17, 11 ноября 2025Россия

Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на столицу региона России

Губернатор Бусаргин: В Саратове в результате атаки БПЛА ВСУ пострадала женщина
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Роман Бусаргин»

В Заводском районе Саратова в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Последствия налета раскрыл губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram.

По его словам, россиянке оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

Кроме того, в нескольких домах столицы региона выбиты окна. Бусаргин заверил, что районная администрация окажет гражданам необходимую помощь. Для этого на базе близлежащей школы развернут специальный пункт. «Специалисты также обследуют всю территорию, чтобы исключить какую-либо опасность. После завершения всех мероприятий жители смогут вернуться домой», — добавил губернатор, подчеркнув, что при необходимости граждан бесплатно разместят в местных гостиницах.

Ранее Бусаргин сообщал о повреждении беспилотниками объектов гражданской инфраструктуры, не приводя подробностей о них.

По данным Минобороны России, в ночь на 11 ноября средства противовоздушной обороны сбили над регионами 37 украинских беспилотников. Восемь из них уничтожены в Саратовской области.

