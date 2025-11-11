Спорт
21:28, 11 ноября 2025Спорт

Губерниев сравнил увольнение Станковича с цирком

Губерниев сравнил увольнение тренера «Спартака» Деяна Станковича с шапито
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что Деян Станкович покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Губерниева, подобное решение необходимо было принять раньше.

«После двух побед, а раньше нельзя было уволить? Это не цирк, ребята, это шапито дешевое. Надо решения раньше такие принимать, а сейчас это выглядит странно и глупо», — заявил он.

Ранее 11 ноября стало известно об уходе Станковича из клуба. Руководство «Спартака» отметило, что осталось недовольным результатами клуба и решение об отставке Станковича было приятно по обоюдному согласию.

47-летний Станкович возглавлял «Спартак» с мая 2024 года. В прошлом сезоне клуб под руководством серба занял четвертое место в таблице РПЛ.

