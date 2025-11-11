Информация о мобилизации резервистов в России оказалась недостоверной

СМИ распространили недостоверную информацию о мобилизации резервистов в России

Некоторые СМИ и Telegram-каналы распространили информацию о том, что в России якобы началась мобилизация резервистов. Эти данные оказались недостоверными.

«Мобилизация резервистов началась в России — добровольцев забирают для защиты особо важных объектов, передают СМИ. Такие работы ведутся уже в 19 регионах, выяснили журналисты», — говорилось в публикации Telegram-канала «Мышеловка».

Вывод о том, что в России якобы идет мобилизация резервистов, каналы сделали на основе статьи в издании «Коммерсантъ». Там утверждалось, что в российских регионах началась кампания по набору добровольцев в подразделения, которые будут привлекаться к защите критически важных объектов. «Соответствующая работа ведется уже в двух десятках субъектов РФ. Резервисты, задействованные в первую очередь для борьбы с вражескими дронами, получат на этот период статус военнослужащих со всеми положенными льготами, включая социальные гарантии и выплаты», — отмечается в материале.

Мероприятия, описанные в материале «Ъ», не имеют отношения к мобилизации. Призыв в рамках частичной мобилизации в России был завершен еще осенью 2022 года — об этом заявлял президент России Владимир Путин. «Она завершена, точка поставлена», — говорил глава государства.

При этом информация о том, что в стране якобы планируется новая волна мобилизации, неоднократно опровергалась официальными лицами. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ноябре 2024 года подчеркивал, что речи о проведении в России мобилизации не ведется. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в феврале указывал, что мобилизация сейчас не нужна, поскольку преимущество в конфликте на Украине находится на стороне России.

Вооруженные силы России пополняются за счет контрактников. Так, в октябре зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что в войсковые части прибыли 336 тысяч человек, которые заключили контракт в 2025 году. Ситуация с набором на контракт по стране выглядит удовлетворительно, отмечал Медведев. При этом в 2024 году на службу по контракту поступило более 427 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет направлять резервистов на сборы для защиты объектов энергетической, транспортной и нефтегазовой инфраструктуры, 4 ноября. «Граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, могут направляться на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения на основании указа Президента Российской Федерации», — говорится в документе. О мобилизации или отправке резервистов в зону СВО в тексте законопроекта не говорится.

Речи о мобилизации в контексте привлечения резервистов нет, подчеркивал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Важно отметить, что в соответствии с законопроектом резервисты не привлекаются к участию в специальной военной операции и к выполнению задач за пределами Российской Федерации, а участвуют в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения только на территории своего родного региона, что подтверждается отдельными пунктами контракта», — также указывал Цимлянский.

Кроме того, вице-адмирал отмечал, что резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц. «Резервисты — это ранее служившие в вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве», — пояснял Цимлянский.

Утверждения о том, что в России якобы идет мобилизация резервистов, распространили отдельные СМИ и каналы. При этом стоит отметить, что в большинстве случаев слово «мобилизация» было употреблено изданиями скорее в целях кликбейта в заголовке (1, 2). В то же время некоторые СМИ, назвавшие этот процесс мобилизацией, уже поправили публикации.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».