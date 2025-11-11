Конкурента Сафонова в ПСЖ обвинили в фашизме

Вратаря ПСЖ Люку Шевалье обвинили в фашизме за лайк в социальных сетях

Вратаря ПСЖ Люку Шевалье обвинили в фашизме за лайк, поставленный на видео политической направленности. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В сторис Шевалье прокомментировал ситуацию, ответив на обвинения. «Я не пытаюсь вас переубедить, но обидно осознавать, что из-за случайного лайка ваш имидж может быть запятнан. Это выводит меня из себя. Вы назвали меня фашистом и также набросились на мою семью», — отметил он.

В следующей сторис футболист отметил, что никогда не думал, что ему придется комментировать подобные слова в свой адрес. «Я редко высказываюсь, но сегодня это было нужно. Мир, в котором мы живем, кажется, сходит с ума», — написал он.

Как утверждает Eurosport, Шевалье поставил лайк под публикацией, где французский политик заявил о своем намерении поддержать крайне правую партию «Национальное объединение». Один из пользователей обратил на это внимание и распространил снимок экрана, где был виден лайк футболиста.

24-летний Люка Шевалье — основной голкипер в ПСЖ. С момента его прихода российский голкипер Матвей Сафонов находится на скамейке запасных, не проведя ни одного матча за клуб.