Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:35, 11 ноября 2025Спорт

Моуринью оставил уволившему его клубу счет на тысячи евро за отель

Жозе Моуринью оставил «Фенербахче» неоплаченный счет за отель на 747 тысяч евро
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Португальский тренер Жозе Моуринью оставил после себя неоплаченный счет за проживание в отеле Four Seasons во время работы в стамбульском футбольном клубе «Фенербахче». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, сумма составила 747 тысяч евро (более 70 миллионов рублей). Отмечается, что Моуринью жил в гостинице около 15 месяцев, с момента назначения главным тренером «Фенербахче» и до увольнения в августе. Кто именно должен погасить задолженность — сам специалист или клуб — пока не ясно.

29 августа «Фенербахче» уволил Моуринью. Он работал с командой один сезон и привел клуб к серебряным медалям чемпионата Турции.

После Моуринью возглавил португальскую «Бенфику». Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали два региона России на удалении тысячи километров от границы с Украиной

    В Подмосковье построили вип-ЖК для белок

    В Раде заявили о преувеличении важности двух регионов

    Раскрыты дата и место похорон Владимира Симонова

    Политик из Германии отказался видеть угрозу в лице России

    Военный высказался о сроках перехода Красноармейска под контроль России

    Правоохранители разберутся в обрушении на машины горнолыжного комплекса в Подмосковье

    Туристы сорвались со склона в ущелье в российском регионе

    Валя Карнавал показала внешность на детском фото

    Собчак ответила на слух о возможности переезда в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости