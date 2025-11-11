Моуринью оставил уволившему его клубу счет на тысячи евро за отель

Жозе Моуринью оставил «Фенербахче» неоплаченный счет за отель на 747 тысяч евро

Португальский тренер Жозе Моуринью оставил после себя неоплаченный счет за проживание в отеле Four Seasons во время работы в стамбульском футбольном клубе «Фенербахче». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, сумма составила 747 тысяч евро (более 70 миллионов рублей). Отмечается, что Моуринью жил в гостинице около 15 месяцев, с момента назначения главным тренером «Фенербахче» и до увольнения в августе. Кто именно должен погасить задолженность — сам специалист или клуб — пока не ясно.

29 августа «Фенербахче» уволил Моуринью. Он работал с командой один сезон и привел клуб к серебряным медалям чемпионата Турции.

После Моуринью возглавил португальскую «Бенфику». Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2026/2027.