Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:54, 11 ноября 2025Силовые структуры

Прокуратура заинтересовалась насекомыми и личинками в хлебе для российских школьников

На Камчатке начали проверку из-за хлеба для школьников с червями и насекомыми
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

На Камчатке прокуратура организовала проверку качества питания в школах после информации о появлении некачественного хлеба в средней школе №2. Об этом в своем Telegram-канале сообщает краевая прокуратура.

По данным надзорного ведомства, после обнаружения в хлебе личинок и насекомых прокуратура начала проверку не только в данном учебном заведении, но и в школе №1, куда также поступил некачественный хлеб. К проверке привлечены специалисты территориального подразделения Роспотребнадзора, по ее итогам будут приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось, что москвич откусил пастилу из «ВкусВилла» и увидел в ней червя.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено об ударе возмездия за попытку ГУР угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»

    Появились подробности о ходе взятия под контроль Купянска

    Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

    Российский аэропорт ввел ограничения на полеты

    Президент Польши пожаловался на отказ спецслужб встречаться

    В Кремле заявили об отсутствии объяснений слов Трампа по ядерным испытаниям

    Российская медсестра дважды попала под удары HIMARS и выжила

    В России ответили на подготовку Великобритании к боевым действиям у берегов страны

    В Кремле прокомментировали переговоры президентов Сирии и США

    Алеся Кафельникова в откровенном виде вышла на подиум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости