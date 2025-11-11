Прокуратура заинтересовалась насекомыми и личинками в хлебе для российских школьников

На Камчатке начали проверку из-за хлеба для школьников с червями и насекомыми

На Камчатке прокуратура организовала проверку качества питания в школах после информации о появлении некачественного хлеба в средней школе №2. Об этом в своем Telegram-канале сообщает краевая прокуратура.

По данным надзорного ведомства, после обнаружения в хлебе личинок и насекомых прокуратура начала проверку не только в данном учебном заведении, но и в школе №1, куда также поступил некачественный хлеб. К проверке привлечены специалисты территориального подразделения Роспотребнадзора, по ее итогам будут приняты меры реагирования.

