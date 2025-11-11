Роднина сравнила российское фигурное катание с детским садом

Роднина: Туктамышева боролась с детским садом и показывала женское катание

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возрасте российских фигуристок. Ее слова приводит «КП Спорт».

По мнению Родниной, слишком молодые спортсменки в погоне за прыжками и элементами не могут демонстрировать красивое фигурное катание. «Потому что приходят эти молодые, ловкие, бесстрашные, фантастически настроенные девочки, проводят сезон-два и уходят. Потому что нельзя это вынести дольше», — заявила Роднина.

Она добавила, что из всех российских фигуристок лучше всех на льду себя проявила Елизавета Туктамышева. «Только Туктамышева показала мужество, она единственная боролась вот с этим детским садом. И единственная показывала красивое женское катание», — заявила Роднина.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева возобновила тренировочный процесс. Спортсменке было разрешено приступить к тренировкам с 25 октября. 25 декабря срок дисквалификации Валиевой истечет, и она сможет выступать на соревнованиях.