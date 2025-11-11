«Орда-Пилот»: Российский «Охотник 4Х» оказался грозой украинской «Бабы-яги»

Российский сеткомет «Охотник 4Х» оказался грозой украинских дронов «Баба-яга». Об этом со ссылкой на компанию-разработчика «Орда-Пилот» сообщает ТАСС.

В компании отметили, что изделие «имеет на борту четыре сетки и может поразить до четырех целей за вылет». «Сети наших сеткометов обладают огромной площадью — 40 квадратных метров. Данный показатель минимизирует промах и увеличивает шансы на сбитие у не слишком опытного оператора», — уточнили там.

В «Орде-Пилоте» добавили, что в зоне специальной военной операции (СВО) применяется сеткомет «Охотник V1», оснащенный тросом захвата, который позволяет перехватывать украинские дроны типа Mavic.

Ранее компания сообщила агентству, что в России создали сеткомет для защиты не только военной, но и гражданской техники от дронов, оснащенный устройством для метания сети и видеосистемой с машинным зрением.

Также в ноябре «Орда-Пилот» рассказала ТАСС, что дрон-дробовик «Стрелец», способный поражать цели на расстоянии от 5 до 15 метров, направят в зону СВО до конца 2025 года.