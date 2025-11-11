Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:39, 11 ноября 2025Наука и техника

Российский «Охотник 4Х» оказался грозой украинской «Бабы-яги»

«Орда-Пилот»: Российский «Охотник 4Х» оказался грозой украинской «Бабы-яги»
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский сеткомет «Охотник 4Х» оказался грозой украинских дронов «Баба-яга». Об этом со ссылкой на компанию-разработчика «Орда-Пилот» сообщает ТАСС.

В компании отметили, что изделие «имеет на борту четыре сетки и может поразить до четырех целей за вылет». «Сети наших сеткометов обладают огромной площадью — 40 квадратных метров. Данный показатель минимизирует промах и увеличивает шансы на сбитие у не слишком опытного оператора», — уточнили там.

В «Орде-Пилоте» добавили, что в зоне специальной военной операции (СВО) применяется сеткомет «Охотник V1», оснащенный тросом захвата, который позволяет перехватывать украинские дроны типа Mavic.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Ранее компания сообщила агентству, что в России создали сеткомет для защиты не только военной, но и гражданской техники от дронов, оснащенный устройством для метания сети и видеосистемой с машинным зрением.

Также в ноябре «Орда-Пилот» рассказала ТАСС, что дрон-дробовик «Стрелец», способный поражать цели на расстоянии от 5 до 15 метров, направят в зону СВО до конца 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина целый год вербовала пилотов для угона МиГ-31. Летчику предлагали отравить командира экипажа и присылали фото с горой денег

    Главу евродипломатии призвали вернуться в школу из-за незнания истории

    Германия задумала увеличить финансирование помощи Украине

    Москвичке ампутировали кисти рук из-за связывания

    В московском ТЦ открыли бордель

    Кит чуть не проглотил ныряльщицу и попал на видео

    Ставку по семейной ипотеке в России захотели повысить до 12 процентов

    Раскрыт самый полезный метод приготовления кофе

    В ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте появились жертвы

    В России объяснили попытку Украины угнать носитель гиперзвуковых «Кинжалов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости