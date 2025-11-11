Стали известны имена отстраненных за ставки турецких футболистов

Турецких футболистов Эльмали и Дестаноглу отстранили за ставки

Стали известны имена футболистов различных дивизионов Турции, которые оказались временно отстранены от соревнований из-за того, что делали ставки. Об этом сообщает Milliyet.

В числе наказанных — 27 игроков клубов турецкой Суперлиги, включая защитника сборной Турции и «Галатасарая» Эврена Эльмали, а также основного голкипера «Бешикташа» Эрсина Дестаноглу и его одноклубника Неджипа Уйсала, ранее выступавшего за национальную команду.

В список дисквалифицированных также вошли футболисты «Аланьяспора», «Ризеспора», «Газиантепа», «Гезтепе», «Антальяспора», «Еюпспора», «Касымпаши», «Фатих Карагюмрюк», «Самсунспора», «Трабзонспора», «Коньяспора» и «Кайсериспора».

Ранее сообщалось, что в Турции по делу о ставках на спорт арестовали 17 футбольных судей. Задержания происходили в Стамбуле и 11 провинциях страны.

1 ноября дисциплинарный совет по профессиональному футболу Федерации футбола Турции назначил наказание судьям, уличенным в ставках на спорт. Под санкции попали 149 арбитров, обслуживающих матчи профессиональных команд. Они получили разные сроки дисквалификации — от 8 до 12 месяцев.