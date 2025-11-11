Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:03, 11 ноября 2025Спорт

Стали известны имена отстраненных за ставки турецких футболистов

Турецких футболистов Эльмали и Дестаноглу отстранили за ставки
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Эрсин Дестаноглу

Эрсин Дестаноглу. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Стали известны имена футболистов различных дивизионов Турции, которые оказались временно отстранены от соревнований из-за того, что делали ставки. Об этом сообщает Milliyet.

В числе наказанных — 27 игроков клубов турецкой Суперлиги, включая защитника сборной Турции и «Галатасарая» Эврена Эльмали, а также основного голкипера «Бешикташа» Эрсина Дестаноглу и его одноклубника Неджипа Уйсала, ранее выступавшего за национальную команду.

В список дисквалифицированных также вошли футболисты «Аланьяспора», «Ризеспора», «Газиантепа», «Гезтепе», «Антальяспора», «Еюпспора», «Касымпаши», «Фатих Карагюмрюк», «Самсунспора», «Трабзонспора», «Коньяспора» и «Кайсериспора».

Ранее сообщалось, что в Турции по делу о ставках на спорт арестовали 17 футбольных судей. Задержания происходили в Стамбуле и 11 провинциях страны.

1 ноября дисциплинарный совет по профессиональному футболу Федерации футбола Турции назначил наказание судьям, уличенным в ставках на спорт. Под санкции попали 149 арбитров, обслуживающих матчи профессиональных команд. Они получили разные сроки дисквалификации — от 8 до 12 месяцев.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали два региона России на удалении тысячи километров от границы с Украиной

    Антимонопольщики возбудили дело в отношении застройщика ЛСР

    Сбивший 142 гексакоптера в зоне СВО российский боец раскрыл детали воздушных боев с ВСУ

    Число пострадавших во время похорон в Чечне выросло в два раза

    В России высказались об идее увеличить выплаты к пенсии в два раза

    В Подмосковье построили вип-ЖК для белок

    В Раде заявили о преувеличении важности двух регионов

    Раскрыты дата и место похорон Владимира Симонова

    Политик из Германии отказался видеть угрозу в лице России

    Военный высказался о сроках перехода Красноармейска под контроль России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости