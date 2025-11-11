Стало известно о новом деле против бывшего вице-губернатора российского города

Экс-вице-губернатора Петербурга Лавленцева обвинили в хищении и злоупотреблениях

Против осужденного на 13 лет заключения бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева возбудили новое уголовное дело. Об этом пишет 78.ru.

По данным портала судов общей юрисдикции Москвы, экс-чиновника обвинили в хищении путем растраты нескольких миллиардов рублей при заключении строительных контрактов. Также ему вменили злоупотребление служебными полномочиями.

Год назад суд признал Лавленцева виновным в совершении четырех эпизодов растраты и мошенничестве. Он, как установили, похитил три миллиарда рублей. Второй фигурант дела бывший гендиректор «СКА Арены» Игорь Забиран был осужден на 7,5 года колонии со штрафом 54 миллиона рублей.

Летом 2023 года Мещанский районный суд Москвы отправил Лавленцева под домашний арест. Он занимал должность вице-губернатора Петербурга с мая 2013 по октябрь 2014 года и курировал вопросы городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства и энергетики.

С 2015 по 2018 год Лавленцев был главным федеральным инспектором по Москве аппарата полпреда президента в ЦФО, а в октябре 2020 года стал генеральным директором компании «Стройтрансгаз».