Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:16, 11 ноября 2025Экономика

Субсидии Калининграда на авиаперевозки раскрыли

Минтранс: Калининград в 2025 году получит ₽1,4 млрд на авиаперевозки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

В 2025 году Калининград получит порядка 1,4 миллиарда рублей в качестве субсидий на авиаперевозки. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин, его слова приводит Telegram-канал Минтранса.

«Всего в 2025 году субсидируются перевозки по 21 маршруту. На эти цели направлено более 1,4 миллиарда рублей. Прорабатываются предложения для выделения на 2026 год дополнительных средств из бюджета на проведение таких перевозок», — говорится в сообщении.

Ранее в Росавиации опровергли планы открыть аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) в ближайшее время. Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что работа над открытием остальных авиагаваней юга России идет после возобновления полетов в Геленджик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ввела бессрочный запрет на въезд в страну представителю МИД Японии

    Собянин увеличил стоимость патентов для мигрантов

    Субсидии Калининграда на авиаперевозки раскрыли

    Игрока сборной России обманули на 28 миллионов рублей

    На Украине заподозрили побег Умерова из страны

    На Западе порассуждали о дальнейших шагах России на Украине

    Военкор высмеял попытку украинских спецслужб «похоронить» его в автоаварии

    Встреча Путина и Токаева завершилась

    «Герани» атаковали цель в украинском городе

    Генконсульство России в Хургаде рассказало о пострадавших в ДТП россиянах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости