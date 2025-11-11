Спорт
Тарасова прокомментировала помолвку Медведевой

Тренер Тарасова поздравила фигуристку Медведеву с помолвкой с Гайнутдиновым
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала помолвку российской фигуристки Евгении Медведевой с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова поздравила Медведеву и заявила, что после завершения спортивной карьеры фигуристка выглядит индивидуально и профессионально в любом деле, за которое берется. «Счастлива, что Женя нашла человека, которого полюбила сама и который любит ее», — подчеркнула она.

Ранее 11 ноября Медведева объявила о помолвке с Гайнутдиновым. Как написала фигуристка, это произошло 7 ноября. Гайнутдинов и Медведева вместе принимали участие в шоу «Звездные танцы» на телеканале ТНТ.

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру. 24-летний Гайнутдинов — солист шоу-балета «Тодес». Также он принимал участие в проектах на сцене Большого театра.

