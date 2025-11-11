Тренер клуба КХЛ прокомментировал запрет пить игрокам воду на тренировках

Тренер клуба КХЛ «Сибирь» Буцаев: Никто не отменял воду во время тренировок

Главный тренер новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» Вячеслав Буцаев опроверг информацию о запрете для хоккеистов пить воду во время тренировок. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такие сообщения являются ложными и не соответствуют действительности. «Мы все адекватные, это все бред от лукавого. Есть определенные моменты в тренировочном процессе, когда это можно и нужно. Поверьте, никто воду не отменял», — заявил он.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что для игроков хоккейного клуба существует запрете на питье воды и хранение личных вещей, включая иконы, в раздевалке. Буцаев назвал эти слухи выдумками.

«Сибирь» находится в серии из 10 поражений подряд. Следующий матч клуб проведет 12 ноября с минским «Динамо» на выезде.

