В России ответили на подготовку Великобритании к боевым действиям у берегов страны

Колесник: Силы Великобритании будут уничтожены, если нападут на Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petros Karadjias / AP

В случае нападения спецназа Королевской морской пехоты Великобритании, который провел учения по захвату нефтяных вышек у берегов России, он будет уничтожен, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«У нас там работают диверсионный силы, ФСБ. Если дернутся, все будут уничтожены и не всплывут. (...) Будут уничтожены, если попытаются что-то исполнить», — сказал Колесник.

Ранее Military Watch Magazine (MWM) сообщила об учениях спецназа Королевской морской пехоты Великобритании, который готовится к осуществлению прибрежных рейдов и захвату нефтяных вышек у берегов России. «В случае дальнейшей эскалации военных действий ожидаются нападения на российское судоходство и его нефтяную инфраструктуру», — говорилось в материале.

По данным издания, учения велись в восточной части Балтийского моря, недалеко от украинского театра боевых действий.

Ранее бывший начальник штаба обороны Великобритании Николас Хьютон признал, что НАТО ведет прокси-войну на Украине. Он добавил, что в настоящее время конфликт вредит Киеву больше, чем Москве.

