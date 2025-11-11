В России рассказали об ответе на запрет Европы выдавать многократные визы россиянам

Чепа: Россия ответит зеркально на запрет Еврокомиссии в выдаче мультивиз

Россия в ответ на запрет в выдаче мультивиз своим гражданам может принять зеркальные меры, ограничив въезд для граждан Евросоюза (ЕС), считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Обычно принимают зеркальные меры. Кого-то тоже не будем впускать [на территорию России] или ограничивать. (…) Мы должны зеркально отвечать, вот мы и будем отвечать на эти меры», — сказал Чепа.

Ранее замглавы МИД России Дмитрий Любинский пообещал достойный ответ на запрет Еврокомиссии выдавать россиянам многократные шенгенские визы. При этом он подчеркнул, что ответные меры не обязательно будут зеркальными. По его словам, Россия оценит последствия «визового безумия» и будет реагировать, исходя из этого.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ограничение выдачи многократных шенгенских виз гражданам РФ, которые ранее приезжали в европейские страны с деньгами, сравнимо с самоубийством для Евросоюза. Она указала на растущие расходы Европы из-за содержания нелегальных мигрантов и поддержки Украины.