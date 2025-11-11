Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:55, 11 ноября 2025Наука и техника

В США сделали признание об «Орешнике»

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: Западу нечего противопоставить «Орешнику»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Западу нечего противопоставить российскому ракетному комплексу «Орешник». Об этом заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он отметил, что американский зенитно-ракетный комплекс Patriot эффективен против обычных ракет и беспилотников, но не способен справиться с баллистическими гиперзвуковыми ракетами.

«В то время как у России есть кое-что более внушительное. (…_ Они (Россия — прим. "Ленты.ру") выставляют напоказ "Орешник", который, как вы понимаете, Западу не с чем сравнивать, нечего ему противопоставить», — сказал Джонсон.

Он также указал, что модернизация российского военного комплекса стала следствием выхода США из договоренностей с Россией о стратегической стабильности.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале серийного производства «Орешника». Он сообщил, что планы по обеспечению Российской армии современной техникой и перспективными системами вооружения, включая «Орешник», выполняются.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

    В зоне СВО заметили российский грузовик с корабельным орудием

    Неизвестные отрезали пенсионеру гениталии и сбросили его в колодец

    В Италии уличили Зеленского во лжи

    Россиян предупредили о максимальной активизации мошенников в один период

    В Госдуме выступили за увеличение выплат к пенсии в два раза

    Над двумя российскими городами прозвучала серия взрывов

    Бывшая сторонница Трампа ответила на его критику

    По украинской энергетике нанесли массированный удар

    Фицо сделал мрачный прогноз по конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости