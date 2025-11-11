В Турции выступили с призывом по украинским переговорам

РИА Новости: Турция призывает возобновить переговоры по Украине

Турция вместе с западными партнерами призывает возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта, а также закрепить их конкретными шагами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие источники.

«Необходимо закрепить это конкретной работой и конкретными процессами. Турция неоднократно заявляла о готовности оказать любое посредничество для проведения переговоров. Для этого нужны общие усилия», — сказано в сообщении.

При этом собеседник агентства, сославшись на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подчеркнул, что в переговорном процессе не должно быть проигравших сторон.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высказался о четвертом раунде переговоров России и Украины. Он заявил о готовности принять новый раунд переговоров и потенциальный саммит лидеров в Стамбуле. Дипломат отметил, что, по его мнению, три предыдущих раунда переговоров привели к ощутимым результатам.

Третий раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 23 июля. По итогам встречи глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что позиции сторон по меморандумам сейчас далеки друг от друга. В результате стороны договорились об обмене военными и гражданскими лицами.