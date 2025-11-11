Собчак обзавелась подарками на миллионы рублей

Ксения Собчак после дня рождения обзавелась подарками на миллионы рублей

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак обзавелась роскошными подарками после дня рождения. Обзором на презенты она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость, праздничную вечеринку которой посетили многие звезды, похвасталась подарками люксовых брендов, в том числе Cartier, Bulgari, Chanel и Hermes. Собчак получила ожерелье из розового золота Hermes стоимостью два миллиона рублей, а также золотые запонки Chanel за 200 тысяч рублей.

Среди презентов также были браслет Cartier, бриллиантовые часы швейцарской марки Patek Philippe и коллекционный клатч в виде ежика, который ей преподнес певец Филипп Киркоров.

В то же время на самой вечеринке Собчак заметили в украшении за 16 миллионов рублей.