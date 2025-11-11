Ямаля исключили из сборной Испании из-за травмы лобка

Футболист Ямаль пропустит матчи сборной Испании из-за травмы лобка

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль пропустит матчи сборной Испании в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года из-за лечения. Об этом сообщает пресс-служба футбольной федерации страны (RFEF).

Как сообщает RFEF, футболист прошел инвазивную радиочастотную процедуру лечения дискомфорта в области лобка в день начала тренировочного сбора. Отмечается, что медицинская служба сборной не была заранее проинформирована о вмешательстве, а спортсмен получил рекомендацию на 7-10 дней отдыха, о чем стало известно незадолго до начала официального сбора.

По этой причине футболист был освобожден от участия в тренировочных сборах. «Учитывая сложившуюся ситуацию и всегда ставя здоровье, безопасность и благополучие игрока на первое место, Королевская испанская федерация футбола приняла решение освободить спортсмена от текущего сбора», — говорится в сообщении.

18-летний Ямаль стал чемпионом Европы в составе сборной Испании в 2024 году. Во время турнира ему приходилось делать уроки.

Ямаль — воспитанник «Барселоны». Он выступает за команду с 2023 года. В прошлом году футболист стал чемпионом Европы в составе сборной Испании и самым молодым автором гола в истории европейских турниров.