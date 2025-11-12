Спорт
15:05, 12 ноября 2025Спорт

Глушаков раскрыл самую дорогую купленную машину

Футболист Глушаков заявил, что купил Bentley Continental за 24 миллиона рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков в интервью YouTube-каналу Эдамса раскрыл машину, которая стала самой дорогой в его коллекции.

Футболист заявил, что приобрел Bentley Continental за 24 миллиона рублей. Сейчас у Глушакова электромобиль Lixiang L7, который он купил примерно за 7 миллионов рублей, а у супруги — Porsche Cayenne.​ Он отметил, что раньше часто менял автомобили, но со временем стал относиться к этому спокойнее.

Глушаков стал чемпионом России в составе московского «Спартака» в 2017 году. В том же сезоне он был признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги по версии Российского футбольного союза.

В 2023 году нападающий турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди купил на тот момент самый дорогой автомобиль в мире. Аргентинский футболист приобрел себе Rolls-Royce, который был выпущен в трех экземплярах. Стоимость автомобиля оценивается в 26 миллионов евро.

