Россия
18:27, 12 ноября 2025Россия

Госдума отказалась повысить оклады солдатам-срочникам. Предложение назвали несвоевременным

В Госдуме не поддержали повышение окладов срочникам в три раза
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Повышать оклады солдатам-срочникам неактуально в условиях специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

По его мнению, у армии России сейчас есть другие неотложные задачи.

Сейчас, когда масса средств у страны уходит на выполнение целей и задач спецоперации, когда волонтеры делают все возможное для того, чтобы, скажем, обеспечить воюющих теплыми вещами, поднимать вопрос денежного довольствия на срочной службе по меньшей мере несвоевременно. Это точно не та статья бюджета, на увеличении которой нужно сейчас непременно сосредоточиться

Алексей Журавлевпервый зампред комитета Госдумы по обороне

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Он также отметил, что срочники и так обеспечены всем необходимым — от обмундирования до питания. По его мнению, служба в армии по призыву — это не работа, за которую следует платить зарплату, а долг перед Родиной, который полагается выполнить каждому гражданину России мужского пола.

2758 рублей

составляет ежемесячный оклад военнослужащих, проходящих обязательную службу по призыву

«В условиях СВО лучше штурмовикам платить больше», — заявил Журавлев.

К Минобороны обратились с предложением увеличить оклады срочникам до 7,5 тысячи рублей

С инициативой к оборонному ведомству обратился депутат Госдумы Михаил Делягин. Он аргументировал это тем, что 2758 рублей в месяц вряд ли хватит на повседневные нужды.

По мнению Делягина, повышение оклада позволит укрепить имидж срочной службы и покрыть минимальные потребности призывников. Его идею в Минобороны поддержали, подсчитав, что на ее реализацию потребуется дополнительно 16,8 миллиарда рублей в год. Депутат предлагал выделить эти средства из Резервного фонда правительства.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Известно, что на работу Госдумы в 2025 году в федеральном бюджете была заложена сумма в размере 14,8 миллиарда рублей. На выплаты персоналу нижней палаты парламента планировалось потратить 5 миллиардов, еще 2,5 миллиарда — на закупку различных товаров.

Однако позже Делягин сообщил, что комитет Госдумы по обороне выступил против его инициативы. Члены комитета единогласно рекомендовали отклонить поправку «в связи с несвоевременностью в условиях проведения специальной военной операции», рассказал парламентарий.

Призыв на срочную службу в армию станет круглогодичным

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве на срочную службу.

Теперь медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводиться в течение всего календарного года. Фактическая отправка призывников на срочную службу будет осуществляться дважды в год: первый этап — с 1 апреля по 15 июля, а второй — с 1 октября по 31 декабря.

Также начнут действовать предельно допустимые сроки явки в военкомат. Так, гражданин, получивший электронную повестку, должен будет прийти в военкомат не позднее 30 дней со дня оповещения на портале «Госуслуги». Для освобождения от призыва или получения отсрочки теперь не нужно будет личное присутствие призывника.

