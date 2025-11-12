На Командорах ввели режим повышенной готовности из-за циклона

На Командорских островах ввели режим повышенной готовности из-за циклона

Силы и средства села Никольское на Командорских островах на Камчатке перевели в режим повышенной готовности из-за циклона. Об этом проинформировали ТАСС в краевом правительстве.

«Введен режим повышенной готовности. В селе Никольское прогнозируется вторая волна циклона с сильным ветром», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в случае необходимости будут задействованы резервные источники питания и приняты оперативные меры реагирования. Село Никольское — единственный населенный пункт на Командорах, отрезанный от остальных муниципалитетов Камчатки. В нем проживает около 700 человек.

Ранее сообщалось, что на Камчатке начался снежный апокалипсис. Мощный циклон принес на юг полуострова штормовой ветер и обильные снегопады. Как сообщалось, из-за непогоды были задержаны и отменены авиарейсы, некоторые дороги оказались перекрыты упавшими деревьями.

Также несколькими днями ранее стало известно, что в выходные в Москве пройдет первый снегопад. Согласно прогнозам, осадки будут слабыми и постоянный снежный покров не сформируется.