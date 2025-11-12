Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:44, 12 ноября 2025Экономика

На Командорах ввели режим повышенной готовности из-за циклона

На Командорских островах ввели режим повышенной готовности из-за циклона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmitriy Utkin / Russian Look / Global Look Press

Силы и средства села Никольское на Командорских островах на Камчатке перевели в режим повышенной готовности из-за циклона. Об этом проинформировали ТАСС в краевом правительстве.

«Введен режим повышенной готовности. В селе Никольское прогнозируется вторая волна циклона с сильным ветром», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в случае необходимости будут задействованы резервные источники питания и приняты оперативные меры реагирования. Село Никольское — единственный населенный пункт на Командорах, отрезанный от остальных муниципалитетов Камчатки. В нем проживает около 700 человек.

Ранее сообщалось, что на Камчатке начался снежный апокалипсис. Мощный циклон принес на юг полуострова штормовой ветер и обильные снегопады. Как сообщалось, из-за непогоды были задержаны и отменены авиарейсы, некоторые дороги оказались перекрыты упавшими деревьями.

Также несколькими днями ранее стало известно, что в выходные в Москве пройдет первый снегопад. Согласно прогнозам, осадки будут слабыми и постоянный снежный покров не сформируется.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье девятилетний ребенок подорвался на самодельной бомбе. Ее замаскировали под свернутую купюру

    Украину предупредили о вступлении в самый опасный этап конфликта

    Правительство США обвинили в создании COVID-19

    Названо число погибших мирных жителей России от ударов украинских БПЛА

    Россиянка описала страну Центральной Америки фразой «живет так, как мы когда-то мечтали»

    Украинские военные разграбили Красный Лиман

    Российские военные заблокировали украинских бойцов под Купянском

    Удар солнечной плазмы накроет Землю в ближайшие часы

    Российские военные создали турель для уничтожения дронов ВСУ

    Американец расправился с двумя мужчинами и обвинил в этом таракана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости