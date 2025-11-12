Мир
В США высказались о судьбе Украины после завершения конфликта

Макгрегор: РФ будет решать, как сложится судьба Украины после конфликта
Власти России будут решать, как сложится судьба Украины после завершения текущего конфликта. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Украинский фронт в руинах. И то, что сейчас происходит на линии соприкосновения, это очень серьезно. Люди на Западе не понимают, насколько это серьезно», — посетовал эксперт.

По словам Макгрегора, «все спрашивают, как это все будет выглядеть, когда конфликт закончится». Будет так, как захотят русские, отметил он.

Ранее в Турции высказали мнение, что конфликт на Украине не завершится, даже в случае прекращения поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов.

В свою очередь, на Западе заявили, что Европейский союз в ходе конфликта на Украине превратился в структуру, поддерживающую войну.

