Овечкин обновил рекорд НХЛ

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин забросил 901-ю шайбу и обновил рекорд НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнс». Статистика игрока доступна на сайте лиги.

Хоккеист забил 901-й гол в регулярных чемпионатах и обновил рекорд лиги. Также на его счету результативный пас. Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 4:1.

Ранее Овечкин отличился в домашнем матче против «Сент-Луиса». Благодаря этому он стал первым игроком в истории, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.