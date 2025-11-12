Наука и техника
12:11, 12 ноября 2025

Польский генерал рассказал о развитии «российской угрозы»

Генерал Дыньский: Польше необходимо быстро реагировать на новые угрозы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Omar Marques / Getty Images

Польше необходимо развивать способность быстро реагировать на новые угрозы, якобы исходящие от России. Об этом в интервью порталу Defence24 рассказал бригадный генерал Казимеж Дыньский.

В качестве примера того, как следует организовывать планирование в ответ на новые угрозы, польский офицер привел четырехэтапную модель принятия решений OODA (Observe, Orient, Decide, Act), предложенную полковником Военно-воздушных сил США Джоном Бойдом, которая предполагает реагировать в условиях неопределенности по циклу «Наблюдай, Ориентируйся, Решай, Действуй».

«Суть этой концепции — способность быстро реагировать на угрозы. Это касается не только ведения боевых действий, но и наблюдения за меняющимися условиями. На Украине новые системы и новые угрозы появляются практически каждый квартал», — сказал офицер.

Дыньский напомнил, что изначально в ходе российско-украинского конфликта Киевом активно применялись турецкие беспилотники Bayraktar, тогда как потом на первый план Москвой были выведены дроны типа «Герань» и беспилотники с оптоволокном, «которые сложно, если не невозможно, победить средствами радиоэлектроники».

«В то время как Украина внедрила систему акустического обнаружения, некоторые беспилотники российского производства оснащены гибридными силовыми установками, которые тише стандартных и сложнее обнаруживаются акустическими системами», — сказал офицер.

По его словам, гонка технологий и подходов продолжается, а задача польской стороны — наблюдать, анализировать и принимать меры по противодействию текущим и будущим угрозам.

В октябре командующий 25-й пехотной дивизии армии США генерал-майор Джеймс Бартоломес заявил изданию TWZ, что Соединенные Штаты догонят Россию в производстве дронов-камикадзе вроде российских «Гераней», которые активно используются в специальной военной операции.

