Появились первые кадры с подорвавшимся на замаскированной бомбе под Москвой мальчиком

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с девятилетним мальчиком, пострадавшим под Москвой из-за взрыва замаскированной под деньги бомбы. Ролик опубликовал в Telegram губернатор Московской области Андрей Воробьев, навестивший ребенка в Детском центре имени Рошаля.

На кадрах, снятых в палате, видно лежащего на кушетке ребенка с перебинтованными руками и его плачущую мать. Воробьев назвал мальчика очень мужественным человеком и согласился, что операция — это всегда тяжело.

Описывая взрывное устройство, мальчик сравнил его с втулкой. Другие подробности о бомбе он пока не привел.

В своем посте Воробьев также рассказал, что врачи оценивают состояние пациента как тяжелое. Ребенок перенес шестичасовую операцию. Ему пришлось ампутировать часть пальцев.

Девятилетний мальчик из подмосковного Красногорска подорвался на замаскированной бомбе, когда шел на тренировку. Ребенок заметил на земле возле детской площадки деньги и решил их поднять, после чего произошел мощный взрыв, сильно повредивший ему руки.

По данным правоохранителей, бомба оказалась начинена поражающими элементами в виде металлических фрагментов. Ее замаскировали под подарочную упаковку, на которой разместили 10 рублей. В сети также появилось видео с фрагментами устройства.

