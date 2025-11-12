Губернатор Подмосковья раскрыл состояние подорвавшегося на заминированной купюре мальчика

Воробьев: Пострадавший от взрыва в Красногорске мальчик в тяжелом состоянии

Врачи оценивают состояние девятилетнего мальчика, подорвавшегося на заминированной денежной купюре в Красногорске, как тяжелое. Информацию об этом раскрыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram.

Глава региона посетил пострадавшего ребенка, госпитализированного в Детский центр имени Рошаля. «Состояние у Глеба тяжелое — операция шла шесть часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев, но он держится молодцом», — рассказал Воробьев.

Губернатор добавил, что расследование уголовного дела по факту взрыва взяла под контроль прокуратура. Он также поблагодарил врачей за работу и заверил, что семье пострадавшего мальчика окажут необходимую помощь.

Ранее житель Красногорска рассказал, что за несколько дней до взрыва заметил подозрительную купюру возле забора у детского сада. Он хотел пнуть ее ногой, но прошел мимо.

О происшествии в подмосковном Красногорске стало известно 12 ноября. Девятилетний мальчик шел на тренировку, когда увидел на земле возле детской площадки деньги и решил их поднять, после чего произошел мощный взрыв, сильно повредивший руку ребенка.

По данным силовиков, самодельное взрывное устройство оказалось начинено поражающими элементами в виде металлических фрагментов. Бомбу замаскировали под подарочную упаковку и разместили на ней 10 рублей. В сети также появилось видео с фрагментами устройства.