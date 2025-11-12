Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 12 ноября 2025Россия

Губернатор Подмосковья раскрыл состояние подорвавшегося на заминированной купюре мальчика

Воробьев: Пострадавший от взрыва в Красногорске мальчик в тяжелом состоянии
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Врачи оценивают состояние девятилетнего мальчика, подорвавшегося на заминированной денежной купюре в Красногорске, как тяжелое. Информацию об этом раскрыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram.

Глава региона посетил пострадавшего ребенка, госпитализированного в Детский центр имени Рошаля. «Состояние у Глеба тяжелое — операция шла шесть часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев, но он держится молодцом», — рассказал Воробьев.

Губернатор добавил, что расследование уголовного дела по факту взрыва взяла под контроль прокуратура. Он также поблагодарил врачей за работу и заверил, что семье пострадавшего мальчика окажут необходимую помощь.

Ранее житель Красногорска рассказал, что за несколько дней до взрыва заметил подозрительную купюру возле забора у детского сада. Он хотел пнуть ее ногой, но прошел мимо.

О происшествии в подмосковном Красногорске стало известно 12 ноября. Девятилетний мальчик шел на тренировку, когда увидел на земле возле детской площадки деньги и решил их поднять, после чего произошел мощный взрыв, сильно повредивший руку ребенка.

По данным силовиков, самодельное взрывное устройство оказалось начинено поражающими элементами в виде металлических фрагментов. Бомбу замаскировали под подарочную упаковку и разместили на ней 10 рублей. В сети также появилось видео с фрагментами устройства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина задействовала печально известный полк для спасения попавших в котел бойцов

    Появились первые кадры с подорвавшимся на замаскированной бомбе под Москвой мальчиком

    Сроки окончания украинского конфликта военным путем оценили

    Раскрыто состояние лидера преступного мира Абхазии после покушения на похоронах

    Трампа раскритиковала его бывшая сторонница за встречу с бывшим джихадистом

    Звезда сериала «Кухня» подал на развод с популярной российской актрисой

    48-летняя солистка группы «Винтаж» обнажила ягодицы на камеру

    Нарколог прокомментировал скандальное видео с Дибровым с расстегнутой ширинкой

    Москву накроет снегом и ледяным дождем

    Названы варианты подработки для пенсионеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости