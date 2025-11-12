Раскрыт способ быстро избавиться от газов в кишечнике перед мероприятием

Гастроэнтеролог Сычугова: Массаж и дыхание помогут уменьшить метеоризм

Повышенное газообразование может сильно затруднять социальную активность, заявила врач-гастроэнтеролог Клара Сычугова. В беседе с aif.ru она раскрыла способ быстро избавиться от газов в кишечнике.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что метеоризм необязательно указывает на наличие какого-то заболевания. По ее словам, газы могут активно накапливаться из-за употребления некоторых продуктов, таких как кофе, шоколад, капуста, бобовые и лук, а также из-за неправильного образа жизни. Например, сидячая работа снижает активность моторики кишечника, ухудшает осанку и усиливает давление на органы брюшной полости. Врач предупредила, что все эти факторы провоцируют образование и накопление газов.

Чтобы быстро справиться с метеоризмом, например перед мероприятием, она посоветовала лечь на спину и сделать массаж живота, поглаживая его по часовой стрелке, начинать при этом нужно с правой нижней части живота. Также, по ее словам, может помочь специальная дыхательная техника. Для этого нужно лечь или сесть, одну руку положить на грудь, другую — на живот. «Медленно вдохните через нос, чувствуя, как рука на животе поднимается, а на груди остается практически неподвижной. Затем медленно выдохните через рот», — дала совет врач.

Она также порекомендовала несколько минут полежать в позе «счастливого ребенка». Для этого нужно лечь на спину подтянуть колени к груди и взять руками стопы. Кроме того, Сычугова отметила, что быстрее справиться с повышенным газообразованием можно, если в течение рабочего дня каждый час вставать и делать пятиминутную зарядку.

Ранее диетолог Эмили Лиминг назвала нормальное количество испускания газов в сутки. По ее словам, в норме это происходит 15-20 раз за день.