Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:02, 12 ноября 2025Забота о себе

Раскрыт способ быстро избавиться от газов в кишечнике перед мероприятием

Гастроэнтеролог Сычугова: Массаж и дыхание помогут уменьшить метеоризм
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: elenavolf / Shutterstock / Fotodom

Повышенное газообразование может сильно затруднять социальную активность, заявила врач-гастроэнтеролог Клара Сычугова. В беседе с aif.ru она раскрыла способ быстро избавиться от газов в кишечнике.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что метеоризм необязательно указывает на наличие какого-то заболевания. По ее словам, газы могут активно накапливаться из-за употребления некоторых продуктов, таких как кофе, шоколад, капуста, бобовые и лук, а также из-за неправильного образа жизни. Например, сидячая работа снижает активность моторики кишечника, ухудшает осанку и усиливает давление на органы брюшной полости. Врач предупредила, что все эти факторы провоцируют образование и накопление газов.

Чтобы быстро справиться с метеоризмом, например перед мероприятием, она посоветовала лечь на спину и сделать массаж живота, поглаживая его по часовой стрелке, начинать при этом нужно с правой нижней части живота. Также, по ее словам, может помочь специальная дыхательная техника. Для этого нужно лечь или сесть, одну руку положить на грудь, другую — на живот. «Медленно вдохните через нос, чувствуя, как рука на животе поднимается, а на груди остается практически неподвижной. Затем медленно выдохните через рот», — дала совет врач.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги. Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги.Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
17 мая 2024
Люди во всем мире боятся общественных туалетов. Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
Люди во всем мире боятся общественных туалетов.Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
4 октября 2024

Она также порекомендовала несколько минут полежать в позе «счастливого ребенка». Для этого нужно лечь на спину подтянуть колени к груди и взять руками стопы. Кроме того, Сычугова отметила, что быстрее справиться с повышенным газообразованием можно, если в течение рабочего дня каждый час вставать и делать пятиминутную зарядку.

Ранее диетолог Эмили Лиминг назвала нормальное количество испускания газов в сутки. По ее словам, в норме это происходит 15-20 раз за день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вместо процветающих городов — пустота». Жители Финляндии беднеют без россиян. Они требуют открыть границу для туристов

    Сборная России сыграла вничью с Перу в товарищеском матче

    На Западе заявили о восприятии конфликта на Украине «фоновым шумом безумия»

    Банки начнут проверять на мошенничество переводы от 200 тысяч рублей через СБП

    Песков высказался о гражданах ЮАР в зоне СВО

    Жильцов многоквартирных домов обяжут создать соседские чаты в мессенджере Max

    В Британии предрекли Зеленскому крах политической карьеры

    Министр обороны Германии напомнил об обещании немцев не вести войны

    Область Украины оказалась полностью отключенной от энергосистемы страны

    Мадонна задрала платье и показала в зеркале полуобнаженные ягодицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости