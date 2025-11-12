Раскрыто поведение подорвавшегося в Красногорске мальчика после взрыва

RT: Подорвавшийся в Красногорске мальчик не впадал в истерику и успокаивал мать

Подорвавшийся на бомбе в Красногорске ребенок сохранял спокойствие и не впадал в истерику после случившегося. Об этом рассказал RT тренер местного Дворца спорта, куда мальчик шел на тренировку. Слова мужчины приведены в Telegram.

Россиянин сообщил, что, выйдя с работы, он увидел скопление людей и автомобиль скорой помощи. О том, что произошло с ребенком, он узнал от очевидцев.

Мужчина пояснил, что мальчик сидел на асфальте, рядом были следы крови. Рядом с ребенком уже находились врачи и его мать. «Парень был очень спокоен, не истерил, говорил: "Мама, все нормально"», — отметил собеседник телеканала.

ЧП в подмосковном Красногорске произошло вечером 11 ноября. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила, что пострадавший ребенок перенес ампутацию и находится в тяжелом состоянии.