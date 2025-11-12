Россиянин сделал ставку на теннисный матч и заработал миллион рублей

Клиент букмекерской компании заработал около миллиона рублей, поставив на матч 2-го тура Итогового турнира ATP между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Тейлором Фрицем. Об этом сообщает Sport24.

Россиянин поставил 928,7 тысячи рублей на победу Алькараса, задействовав коэффициент 2.09. Это позволило ему выиграть 1,95 миллиона рублей. Общий выигрыш составил чуть больше миллиона рублей.

Матч между Алькарасом и Фрицем прошел 11 ноября и завершился со счетом 6:7, 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 48 минут.

Ранее клиент букмекерской конторы заработал около 10 миллионов рублей, поставив на матч 18-го тура PARI Первой лиги между воронежским «Факелом» и костромским «Спартаком». Россиянин поставил 1,3 миллиона на индивидуальный тотал воронежцев больше 2.5, задействовав коэффициент 8.50. Это позволило ему выиграть 11,08 миллиона рублей.