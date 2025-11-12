Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
23:50, 12 ноября 2025Спорт

Россиянин сделал ставку на теннисный матч и заработал миллион рублей

Россиянин заработал миллион рублей, сделав ставку на теннисный матч
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Клиент букмекерской компании заработал около миллиона рублей, поставив на матч 2-го тура Итогового турнира ATP между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Тейлором Фрицем. Об этом сообщает Sport24.

Россиянин поставил 928,7 тысячи рублей на победу Алькараса, задействовав коэффициент 2.09. Это позволило ему выиграть 1,95 миллиона рублей. Общий выигрыш составил чуть больше миллиона рублей.

Матч между Алькарасом и Фрицем прошел 11 ноября и завершился со счетом 6:7, 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 48 минут.

Ранее клиент букмекерской конторы заработал около 10 миллионов рублей, поставив на матч 18-го тура PARI Первой лиги между воронежским «Факелом» и костромским «Спартаком». Россиянин поставил 1,3 миллиона на индивидуальный тотал воронежцев больше 2.5, задействовав коэффициент 8.50. Это позволило ему выиграть 11,08 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вместо процветающих городов — пустота». Жители Финляндии беднеют без россиян. Они требуют открыть границу для туристов

    Элитные подразделения ВСУ бросили на произвол судьбы в ДНР

    В Грузии назвали Зеленского ведущим страну к гибели клоуном

    Россиянин сделал ставку на теннисный матч и заработал миллион рублей

    Минобороны рассказало о попытках ВСУ атаковать российские регионы

    В США рассказали о нежелании украинских политиков занимать посты министров

    На Украине семьи погибших бойцов пригласили бесплатно посетить спектакль «Веселая вдова»

    Стало известно о наследстве актера Владимира Симонова

    В Германии значительно снизят выплаты для украинцев

    Уволенный за игру в компьютер на работе экономист отсудил у работодателя 580 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости