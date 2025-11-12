Спорт
01:00, 12 ноября 2025Спорт

Россиянин сделал ставку на футбольный матч и заработал 10 миллионов рублей

Россиянин заработал 10 миллионов рублей, сделав ставку на матч Первой лиги
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Клиент букмекерской компании заработал около 10 миллионов рублей, поставив на матч 18-го тура PARI Первой лиги между воронежским «Факелом» и костромским «Спартаком». Об этом сообщает Metaratings.

Россиянин поставил 1,3 миллиона на индивидуальный тотал воронежцев больше 2.5, задействовав коэффициент 8.50. Это позволило ему выиграть 11,08 миллиона рублей. Общий выигрыш составил 9,7 миллиона.

Матч между «Факелом» и «Спартак» прошел 10 ноября и завершился со счетом 3:2. В результате «Факел» догнал лидера первенства екатеринбургский «Урал», набрав 39 очков. «Спартак» находится на третьем месте с 33 очками.

Ранее клиент букмекерской конторы заработал 6,22 миллиона рублей, поставив на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской «Балтикой» и «Краснодаром». Россиянин поставил два миллиона на ничью, задействовав коэффициент 3.11, что позволило ему заработать более четырех миллионов.

