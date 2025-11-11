Спорт
10:31, 11 ноября 2025Спорт

Россиянин сделал ставку на футбольный матч и заработал более шести миллионов рублей

Россиянин заработал 6,22 миллиона рублей, поставив на ничью в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Клиент букмекерской компании заработал 6,22 миллиона рублей, поставив на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской «Балтикой» и «Краснодаром». Об этом сообщает Metaratings.

Россиянин поставил два миллиона на ничью, задействовав коэффициент 3.11. Это позволило ему получить крупный выигрыш.

Матч между «Балтикой» и «Краснодаром» завершился со счетом 1:1. После первого круга «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Балтика» находится на пятом месте с 28 очками.

Ранее клиент букмекерской конторы сделал ставку в размере 10 тысяч рублей на три матча чемпионата Италии. Все три матча завершились так, как прогнозировал россиянин. Таким образом, ставка в 10 тысяч рублей превратилась в выигрыш в размере 18 576 000 рублей.

