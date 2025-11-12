Спорт
Российский игрок НБА раскрыл подробности жизни в США

Российский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Демин в интервью YouTube-каналу команды раскрыл подробности жизни в США.

Баскетболист заявил об уникальной атмосфере и культурном разнообразии Бруклина. Он подчеркнул, что важная часть жизни в США — знать свой район, быть открытым к общению с жителями и болельщиками, не терять связь с реальностью и оставаться простым человеком. По мнению Демина, Бруклин идеально подходит для прогулок, знакомства с новыми заведениями и открытия городских маршрутов.

Ранее Демин установил новый личный рекорд результативности в матче регулярного чемпионата НБА против «Торонто Рэпторс». Баскетболист набрал 16 очков.

26 июня Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин» выбрал его под восьмым номером. Россиянин — первый игрок в истории НБА с буквой «Ё» на джерси.

