Российский школьник устроил погоню на угнанном у матери внедорожнике

Школьник из Краснодарского края угнал мамин внедорожник и устроил погоню

В Краснодарском крае 15-летний подросток угнал у матери Range Rover и катался с подругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, мать семиклассника уехала в Рузу. Тогда он решил взять ее машину. Школьник поехал в Краснодар к 12-летней подруге. Он забрал девочку, и они поехали к его друзьям в станицу Каневская.

Сотрудники ДПС хотели остановить юного гонщика, он попытался скрыться от них в поле. В итоге мальчика и пассажирку доставили в отдел полиции.

