16:42, 12 ноября 2025Силовые структуры

Российский школьник устроил погоню на угнанном у матери внедорожнике

Школьник из Краснодарского края угнал мамин внедорожник и устроил погоню
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Краснодарском крае 15-летний подросток угнал у матери Range Rover и катался с подругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, мать семиклассника уехала в Рузу. Тогда он решил взять ее машину. Школьник поехал в Краснодар к 12-летней подруге. Он забрал девочку, и они поехали к его друзьям в станицу Каневская.

Сотрудники ДПС хотели остановить юного гонщика, он попытался скрыться от них в поле. В итоге мальчика и пассажирку доставили в отдел полиции.

Ранее в Туве 17-летний подросток угнал машину и устроил погоню с полицией.

    Все новости