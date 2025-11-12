Седокова отреагировала на слухи о романе с футболистом «Спартака»

Седокова заявила, что не состоит в отношениях с футболистом «Спартака»

Певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова отреагировала на слухи о романе с футболистом «Спартака». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Накануне исполнительница поделилась в соцсетях фотографией, на которой позировала в носках футбольного клуба на фоне букетов роз. «С футболистом ни из какой команды я не встречаюсь. Это сын пять минут тренировался в их детской секции — и почему-то эти носки однажды оказались в моем шкафу», — написала она.

Ранее Анна Седокова поделилась своими переживаниями из-за заболевания, которое снова дало о себе знать.

До этого певица вышла в свет с неизвестным мужчиной после потери бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.