Стал известен способ восстановить нервную систему без таблеток

APHWB: Прослушивание пения птиц помогает эффективно справляться с печалью
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: AlekseyKarpenko / Shutterstock / Fotodom

Прослушивание птичьего пения помогает справляться с чувством печали почти так же эффективно, как медитация с осознанным дыханием. К такому выводу пришли исследователи из Чжэцзянского университета, опубликовавшие результаты в журнале Applied Psychology: Health and Well-Being (APHWB).

Специалисты обнаружили, что звуки природы могут оказывать не только эмоциональное, но и физиологическое воздействие, помогая восстанавливать работу нервной системы. В исследовании приняли участие 187 студентов, часть из которых имела признаки депрессии. После просмотра грустных фрагментов фильмов участники слушали либо записи птичьего пения, либо проходили короткую сессию медитации. Оба подхода снижали уровень печали и помогали вернуть чувство спокойствия, однако у людей с депрессивными симптомами именно пение птиц дало более выраженный физиологический эффект.

По данным эксперимента, у таких участников быстрее восстанавливалась вариабельность сердечного ритма — показатель, отражающий способность организма адаптироваться к стрессу. Это говорит о том, что прослушивание звуков природы способствует естественной регуляции эмоционального состояния.

Авторы предполагают, что пение птиц помогает именно потому, что не требует усилий и концентрации. В отличие от медитации, которая требует практики и внимания, природные звуки действуют мягко и спонтанно, что делает их особенно полезными для людей с нарушением концентрации и сниженным эмоциональным тонусом.

Ранее стало известно, что короткие упражнения на самоутверждение — когда человек осознанно вспоминает о своих сильных сторонах и ценности — улучшают настроение и снижают тревожность.

