Теннисистка Соболенко показала вид сзади в откровенном купальнике

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, являющаяся первой ракеткой мира, сделала новую публикацию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фото спортсменка позирует спиной в откровенном купальнике красного цвета. «Время отдохнуть», — подписала она серию снимков. Публикация собрала более 130 тысяч лайков.

Соболенко — четырехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2023, 2024, US Open 2024, 2025). На ее счету более 20 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

