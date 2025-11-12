Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
07:45, 13 ноября 2025Спорт

Теннисистка Соболенко показала вид сзади в откровенном купальнике

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @arynasabalenka

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, являющаяся первой ракеткой мира, сделала новую публикацию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фото спортсменка позирует спиной в откровенном купальнике красного цвета. «Время отдохнуть», — подписала она серию снимков. Публикация собрала более 130 тысяч лайков.

Соболенко — четырехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2023, 2024, US Open 2024, 2025). На ее счету более 20 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала фигуру в обтягивающем топе. Спортсменка сфотографировала себя в зеркале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зима может стать решающей для Украины». В России объявили о реализации самого жесткого варианта «плана Суровикина»

    Названа первая напавшая на НАТО страна

    На Западе высмеяли попытки оправдать Зеленского в новом коррупционном скандале

    Школьники избили девочку и прижгли ей ноги утюгом в российском регионе

    Шойгу назвал западный порядок придуманным и иллюзорным

    Евросоюз предупредили о последствиях вступления Украины

    Стало известно о контратаках окруженных в Купянске бойцов ВСУ ради еды

    Азаров связал «дело Миндича» с работой США

    Москвичам рассказали об аномалии в октябре

    Российские войска уничтожили наемников у Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости