Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:54, 12 ноября 2025Россия

Стало известно о последствиях трагедии со связанной пациенткой московского соццентра

Директора соццентра «Обручевский», где пациентке ампутировали кисти рук, уволили
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Александра Б., директора московского соццентра «Обручевский», в котором одну из пациенток могли связать, после чего ей пришлось ампутировать кисти рук, могли уволить. Об этих последствиях трагедии в социальном учреждении стало известно из публикации издания Baza в Telegram.

Уточняется, что главу соццентра могли уволить сегодня, 12 ноября.

Как сообщалось ранее, пациентку социального центра могли зафиксировать колготками, чтобы купировать у нее приступ аутоагрессии — она могла навредить себе. После этого сотрудники центра якобы забыли о женщине и оставили ее в таком состоянии на длительное время. Из-за этого у женщины началась гангрена, спасти кисти рук не смогли, их пришлось ампутировать.

После трагедии Департамент труда и соцзащиты населения Москвы объявил о сотрудничестве со следствием и другими правоохранительными органами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    Названы сроки перехода Купянска под контроль России

    Названа новая задача роботов «Курьер» в зоне СВО

    Военный предрек наступление российских войск на новый населенный пункт

    Врач дал прогноз по состоянию живущего в России отца главкома ВСУ Сырского

    Над Землей появится сильнейшая зона полярных сияний

    Раскрыты разногласия ЕС в вопросе обороны

    Директор российской гимназии попала под две статьи из-за беременной женщины

    Россиянам назвали способы защитить машину от аварий

    Криминалист объяснил наличие тайника с деньгами в машине Усольцевых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости