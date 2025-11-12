Стало известно о последствиях трагедии со связанной пациенткой московского соццентра

Директора соццентра «Обручевский», где пациентке ампутировали кисти рук, уволили

Александра Б., директора московского соццентра «Обручевский», в котором одну из пациенток могли связать, после чего ей пришлось ампутировать кисти рук, могли уволить. Об этих последствиях трагедии в социальном учреждении стало известно из публикации издания Baza в Telegram.

Уточняется, что главу соццентра могли уволить сегодня, 12 ноября.

Как сообщалось ранее, пациентку социального центра могли зафиксировать колготками, чтобы купировать у нее приступ аутоагрессии — она могла навредить себе. После этого сотрудники центра якобы забыли о женщине и оставили ее в таком состоянии на длительное время. Из-за этого у женщины началась гангрена, спасти кисти рук не смогли, их пришлось ампутировать.

После трагедии Департамент труда и соцзащиты населения Москвы объявил о сотрудничестве со следствием и другими правоохранительными органами.