В Кремле раскрыли отношение США к итогам саммита на Аляске

Ушаков: США не отказывались от пониманий, достигнутых в ходе саммита на Аляске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benjamin Applebaum / Globallookpress.com

Соединенные Штаты не отказывались от пониманий, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе саммита на Аляске. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Эти понимания находятся в рабочем состоянии, никто от них не отказывался — ни американская сторона, ни, естественно, мы», — сказал представитель Кремля.

По словам Ушакова, Москва в случае продолжения переговоров с США по урегулированию украинского конфликта будет исходить из того, что стороны будут придерживаться тех договоренностей, которые были достигнуты по итогам встречи в Анкоридже.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что изменение позиции Трампа по Украине стало неожиданным и вызывает вопросы. Глава российского дипведомства выразил надежду, что американский лидер сохранит приверженность выработанным на Аляске принципам и по-прежнему искренне стремится к урегулированию украинского кризиса.

