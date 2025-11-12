Бывший СССР
В МИД России прокомментировали коррупционный скандал на Украине

Мирошник: Коррупционный скандал на Украине пошел большими кругами
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

В Министерстве иностранных дел (МИД) России прокомментировали коррупционный скандал на Украине. Соответствующее заявление сделал посол дипведомства по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram.

По словам представителя внешнеполитического ведомства России, Киев «включил антикриз», отстранив от обязанностей министра юстиции Украины Германа Галущенко на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере.

«Коррупционный скандал пошел большими кругами… И начались суетные попытки сбить затхлый запах гнили потянувший уже и к "стратегическим партнерам»"», — написал дипломат.

11 ноября НАБУ объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Бизнесмена называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского.

