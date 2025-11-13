17-летняя дочь Хелены Бонем Картер и Тима Бертона дебютировала в качестве модели

Дочь актрисы Хелены Бонем Картер и режиссера Тима Бертона Нелл Бертон дебютировала в качестве модели. Об этом сообщает Page Six.

17-летняя девушка стала героиней рекламной кампании новой коллекции The Palette ювелирного бренда Larkspur & Hawk. Знаменитость снялась в фотосессии вместе с именитой матерью в честь 25-летия со дня основания марки.

Известно, что Картер состояла в отношениях с Бертоном 13 лет, но в 2014 году пара распалась.

