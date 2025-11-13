Ценности
13:20, 13 ноября 2025

17-летняя дочь Хелены Бонем Картер и Тима Бертона дебютировала в качестве модели

17-летняя дочь Хелены Бонем Картер Нелл Бертон дебютировала в качестве модели
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Larkspur & Hawk

Дочь актрисы Хелены Бонем Картер и режиссера Тима Бертона Нелл Бертон дебютировала в качестве модели. Об этом сообщает Page Six.

17-летняя девушка стала героиней рекламной кампании новой коллекции The Palette ювелирного бренда Larkspur & Hawk. Знаменитость снялась в фотосессии вместе с именитой матерью в честь 25-летия со дня основания марки.

Известно, что Картер состояла в отношениях с Бертоном 13 лет, но в 2014 году пара распалась.

В январе сын модели Хайди Клум дебютировал на модном показе в Париже и вызвал споры в сети.

    Все новости